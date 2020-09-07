07 сентября 2020, 18:38
Более 4 тысяч поступивших в ЦУР обращений за неделю обработала Госжлинспекция Подмосковья
Госжлинспекция Подмосковья в течение прошедшей недели обработала 4,2 тысячи заявок, поступивших в ЕДС МО (Единая диспетчерская служба Московской области). Об этом сообщили в Главном управлении «Государственная жилищная инспекция Московской области».
В пятерку муниципалитетов с наибольшими темпами снижения числа обращений вошли Зарайск, Можайский, Клин, Мытищи и Талдомский. Из Электрогорска, Шаховской, Лотошино и Власихи не поступило ни одной заявки.
Отмечается, что чаще всего обращения жителей области были связаны с содержанием подъездов.
«Направить обращение в Единую диспетчерскую службу можно через портал ЕДС МО (eds.mosreg.ru). Сейчас это наиболее оперативный способ решения жилищно-коммунальных проблем», — обратила внимание руководитель региональной Госжилинспекции Ольга Федина.
По ее словам, управляющая организация обязана взять заявку в течение суток и исполнить ее в регламентные сроки. При этом заявитель должен согласовать качество проведенных работ.