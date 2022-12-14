Подмосковье 14 декабря 2022, 20:32 Более 4 тысяч писем отправятся из региональных парков и автовокзалов в Великий Устюг

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15 декабря порядка 4,5 тысячи писем Деду Морозу заберут из парков и автовокзалов Подмосковья и отправят в Великий Устюг. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«До конца этой недели все они будут доставлены в резиденцию главного зимнего волшебника. Проследить путь писем до Великого Устюга можно на официальных страницах в социальных сетях благотворительного фонта „Путь детства“, — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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В 77 парках и на 10 автовокзалах Московской области в декабре были установлены специальные почтовые ящики. Туда все желающие могли положить письма для Деда Мороза.

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