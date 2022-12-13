Подмосковье 13 декабря 2022, 17:40 Более 4 тысяч писем Деду Морозу отправили из парков Подмосковья в Великий Устюг

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Новогодняя акция «Почта Деда Мороза» продолжается в парках Московской области. Первую партию писем из 50 городских округов уже отправили в Великий Устюг.

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Во вторник, 13 декабря представители благотворительного фонда «Путь детства» и Министерства культуры и туризма Подмосковья отправились в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг. Они привезут туда первую партию писем из парков, собранных в специальные почтовые ящики.

И взрослые, и дети получили возможность отправить свои послания главному зимнему волшебнику, рассказав ему о своих желаниях. Более четырех тысячи таких записок уже собрали по всему Подмосковью, но акция не заканчивается. Принять участие в ней могут все желающие до 31 декабря.

С 22 по 25 декабря в Дмитрове пройдет пряничный фестиваль. Гости смогут увидеть и вдохновиться идеями рождественской выпечки и поучаствовать в мастер-классах.

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