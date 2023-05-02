Подмосковье 02 мая 2023, 11:07 Более 4 тысяч обращений по ЖКУ отработали в Подмосковье за неделю Главное управление Московской области "Государственная жилищная инспекция Московской области"

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Жители Подмосковья оставили около 6,7 тысячи обращений, связанных с вопросами ЖКУ, за неделю. Более четырех тысяч заявок уже решены, остальные находятся в работе.

Госжилинспекция Подмосковья отметила, что за неделю стало меньше жалоб на ЖКУ в 26 городских округах. В том числе на 2% снизилось количество сигналов по уборке подъездов (поступило 566 заявок).

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В топе жилищно-коммунальных проблем по-прежнему находится неисправность лифтов. За неделю жители оставили 415 заявок в этом направлении.

На третьем месте оказалась неисправность дверей и запирающих устройств — 333 заявки. По сравнению с позапрошлой неделей, таких жалоб стало больше на 12%.

Руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина напомнила, что направить обращение в Единую диспетчерскую службу можно через портал ЕДС МО. Это самый быстрый способ решения жилищно-коммунальных проблем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что на модернизацию системы ЖКХ будет направлено 320 миллиардов рублей.

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