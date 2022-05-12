Более 4 тысяч новых базовых станций установили МТС в Московской области к летнему сезону

МТС установили в Подмосковье к летнему сезону свыше четырех тысяч новых базовых станций. Их общее количество увеличилось на 26% по сравнению с прошлым годом. В результате скорость мобильного интернета в области выросла на 35%.

Источник фото: mts.ru

Благодаря появлению новых станций покрытие стало лучше во всем регионе, в том числе в коттеджных поселках и небольших населенных пунктах. Жители могут смотреть фильмы в высоком качестве и решать любые задачи по работе или обучению без каких-либо ограничений.

Наиболее масштабным было строительство в Истринском, Одинцовском, Раменском, Солнечногорском и Наро-Фоминском округах. Среди крупных городов больше всего новых станций появилось в Химках, Красногорске, Балашихе, Королеве и Долгопрудном. Более двух тысяч станций установили в небольших населенных пунктах — деревнях, поселениях и СНТ. Одним из самых маленьких населенных пунктов региона с новым оборудованием стала деревня Васильевское Рузского округа с 150 домохозяйствами.

«Мы регулярно улучшаем нашу сеть в Подмосковье и за два последних года удвоили темпы строительства новых базовых станций. Наша цель — поддерживать высокое качество связи на территории всей Московской агломерации, чтобы жители и гости как крупных городов, так и самых небольших населенных пунктов области могли свободно пользоваться мобильным интернетом для решения своих задач из любой точки региона», — отметил директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков.

По данным последнего отчета информационно-аналитического агентства TelecomDaily, МТС признаны самым высокоскоростным провайдером мобильного интернета в Московской области со средней скоростью 41,3 Мбит/секунду.