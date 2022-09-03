Подмосковье 03 сентября 2022, 01:39 Поделиться Telegram

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Viber Более 4 тысяч нарушений в содержании дворов устранили за лето через приложение «Проверки Подмосковья» Более 4 тысяч нарушений устранили за лето через приложение «Проверки Подмосковья» Главное управление содержания территорий Московской области

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Управдомы Подмосковья за минувшее лето выявили 4 301 нарушение в содержании дворов и ответственные организации их уже устранили. В этом помогло мобильное приложение «Проверки Подмосковья». Оно стало действенным инструментом по оперативному устранению нарушений чистоты и порядка во дворах.

После фотофиксации в мобильном приложении, нарушение направляется в работу органам местного самоуправления, управляющей компании или МБУ, указано в пресс-релизе главного управления содержания территорий Московской области.

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После этого они проводят уборку территории или ремонт поврежденных элементов, выполнение работы подтверждает администрация городского округа. Далее отчет с фотографиями отправляется на оценку. Если нарушение в полной мере не устранено, то оно отправляется на доработку.

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«Мы также как и управдомы заинтересованы, чтобы во дворах было чисто и опрятно. Поэтому очень ценим их вклад и сотрудничество. Самые активные округа — Королев (благодаря управдомам устранено 2020 дефектов), Истра (802), Лобня (428), Домодедово (262), Кашира (247)», — отметила руководитель главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Самыми частыми нарушениями, по ее словам, бывают мусор около контейнерных площадок, поврежденные элементы детских игровых площадок, а также не вовремя убранный мусор на пешеходных дорожках и газонах.

Подробнее о работе Главного управления содержания территорий Московской области можно узнать на сайте ведомства, а также в Telegram-канале, и во «ВКонтакте».

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