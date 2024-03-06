Подмосковье 06 марта 2024, 17:21 Более 4 тысяч лифтов отремонтировали в жилых домах Подмосковья с начала года ГУСТ МО

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Управляющие компании Подмосковья отработали свыше 4,4 тысячи заявок на ремонт лифтов в жилых домах Подмосковья с начала года. Большинство работ провели в Люберцах.

Как рассказали в ГУСТ Подмосковья, лифт считают неисправным, если кнопки заедают или не срабатывают, свет в кабине мигает, а движение происходит рывками. В таких случаях управляющие компании обязаны настроить систему диспетчерского контроля, регулярно проводить осмотры и ремонт.

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