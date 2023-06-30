30 июня 2023, 18:42
Более 4 тысяч ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за сутки
В Подмосковье продолжается ямочный ремонт дорог. В региональном Минтрансе заявили, что за сутки дорожные службы устранили около 4,5 тысячи дефектов на проезжей части.
«На муниципальных дорогах ликвидировали больше двух тысяч дефектов покрытия, наибольший объем работ провели в Балашихе — больше 270 ям, в Химках — больше 250 ям, в Щелкове — свыше 170 ям, в Одинцове — более 150 ям и в Раменском — свыше 120 ям», — уточнили в ведомстве.
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На региональной сети за этот период отремонтировали около 2,5 тысячи ям. Отмечается, что ремонт аварийных участков дорог проводится круглогодично. Работы контролируют с помощью системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры.
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Дороги
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