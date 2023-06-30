Подмосковье 30 июня 2023, 18:42 Более 4 тысяч ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за сутки Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

В Подмосковье продолжается ямочный ремонт дорог. В региональном Минтрансе заявили, что за сутки дорожные службы устранили около 4,5 тысячи дефектов на проезжей части.

«На муниципальных дорогах ликвидировали больше двух тысяч дефектов покрытия, наибольший объем работ провели в Балашихе — больше 270 ям, в Химках — больше 250 ям, в Щелкове — свыше 170 ям, в Одинцове — более 150 ям и в Раменском — свыше 120 ям», — уточнили в ведомстве.

Реклама

На региональной сети за этот период отремонтировали около 2,5 тысячи ям. Отмечается, что ремонт аварийных участков дорог проводится круглогодично. Работы контролируют с помощью системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом автовокзале в Бронницах. Его открытие стало одним из самых значимых для местных жителей событий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».