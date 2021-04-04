Более 4 тысяч избирателей досрочно проголосовали на выборах в Пушкинском городском округе

4 апреля в Пушкинском городском округе проходят выборы в Совет депутатов. По данным на 10 часов явка составила 2,3% с учетом досрочно проголосовавших 4016 местных жителей (1,84%). Об этом сообщил Мособлизбирком.

Председатель координационного совета при Общественной палате по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев отметил важную роль наблюдателей на выборах.

«Безусловно [на выборах] необходим и общественный контроль, и политический контроль в плане присутствия наблюдателей от кандидатов, политических партий. Кстати, на этом участке, где мы сейчас находимся, семь у нас наблюдателей от кандидатов, от различных политических партий, средства массовой информации присутствуют. Конечно, очень важно, чтобы задействованы все формы контроля», — рассказал Григорьев.

В территориальных комиссиях по спискам заявлены 142 наблюдателя, в участковых — 184, а также 460 членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса и представителей СМИ.

В 08:00 на территории трех муниципалитетов в штатном режиме открылись 118 избирательных участков. Три участка работают в Пушкине в школе № 3. Проголосовать там могут 5,5 тысячи избирателей. Сегодня в Совет депутатов объединенного муниципалитета изберут 30 депутатов: 10 депутатов по единому округу, 20 — по четырем пятимандатным округам.