Подмосковье 05 июня 2023, 11:06 Более 4 тысяч дольщиков получили ключи от квартир в Подмосковье с начала года ЖК Лайково / пресс-служба МинЖил политики МО

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Права дольщиков методично восстанавливают в Подмосковье. С начала года ключи от долгожданных квартир получили уже 4180 человек, еще 67 — денежные компенсации.

«Люди покупали жилье, строили планы и не думали, что для них это станет проблемой. Задача правительства региона — помочь каждому обманутому дольщику решить свой вопрос. Ведется большая работа», — отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

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Только в мае было вручено 1984 ключа, еще несколько жителей получили денежные компенсации.

Большое новоселье правили в ЖК «Лайково» в Одинцове — квартиры здесь получили сразу 1973 дольщика. Выдавались ключи в ЖК «Терра» в Дмитровском округе, ЖК «Веледниково» в Истре, ЖК «Томстрой» в Люберцах и других комплексах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным пообещал решить проблему с дольщиками.

«Мы направили на решение проблемы большие ресурсы. Полностью закрыть вопрос с обманутыми дольщиками, как и было поручено, планируем к концу этого года», — сказал Андрей Воробьев.

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