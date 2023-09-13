Подмосковье 13 сентября 2023, 20:42 Более 4 тысяч детей привили от гриппа в Солнечногорске пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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В детских садах, школах и поликлиниках городского округа Солнечногорск стартовала вакцинация детей от гриппа. На сегодняшний день в муниципалитете привили уже более 4 тысяч детей.

После вакцинации у детей сформируется высокий специфический иммунитет против гриппа типа А и В. Антитела появятся через 8-10 дней, а эффект от прививки сохранится на срок до 12 месяцев. Как отмечают специалисты, это самый простой, безопасный и эффективный способ защиты от болезни.

пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

«Осенью в садах и школах вирус передается от ребенка к ребенку. Уже с 11 сентября у нас зафиксирован скачок заболеваемости ОРВИ. В нынешнем году родители стали относиться серьезнее и осознаннее к прививкам, и это не может не радовать. После вакцинации дети если заболевают гриппом, то переносят в более легкой форме. Пока случаи гриппа не были зафиксированы», — отметила заведующая Солнечногорской детской поликлиникой Светлана Кокорина.

Детям в возрасте с шести до 36 месяцев вакцинация проводится двукратно с интервалом 28 дней. Детям старше трех лет вакцинация проводится однократно.

пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Вакцинироваться предлагают в детских садах, школах и колледжах. Также привиться можно в детской поликлинике Солнечногорска без предварительной записи и посещения педиатра. Врачи ждут с понедельника по пятницу с 8.00 до 17:00 и в субботу с 8:00 до 12:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион полностью перейдет на цифровое медицинское оборудование в 2024 году.

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