Более 4 тысяч человек проверили здоровье в парках Подмосковья с начала лета

С самого начала лета в городских округах Подмосковья проходит уникальная акция — жители могут проверить свое здоровье в выходные в парках и скверах области. Сдать некоторые анализы и пройти обследования можно в субботу и воскресенье с начала июня. В минувшие выходные сделать это можно было сразу в 26 округах, в том числе в Балашихе, Ленинском, Волоколамске, Воскресенске, Дмитрове, Долгопрудном и других.

Такое времяпрепровождение становится для жителей Подмосковья особенно удобным. Не нужно заранее записываться к специалистам и выбирать время на рабочей неделе, в которое можно будет посетить врача. К тому же есть возможность совместить приятное с полезным — узнать подробности о состоянии своего здоровья и одновременно с этим просто погулять в парке в теплую летнюю погоду.

«За все время такой возможностью воспользовались более 4,2 тысячи человек, из них почти 700 — в минувшие выходные», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Жителям предлагают измерить давление, сделать ЭКГ, сдать общий анализ крови. У некоторых людей при этом могут заподозрить патологии, в таком случае их направляют в местные поликлиники для более глубокого обследования. Кроме того, все желающие могут поставить прививку против коронавируса. За минувшие выходные такой возможностью воспользовались уже 165 человек. Результаты обследований не нужно ждать на месте, они приходят в личный кабинет на портале госуслуг.