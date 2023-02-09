Подмосковье 09 февраля 2023, 16:37 Более 4 тысяч человек проголосовали за благоустройство центрального сквера в Чехове

Читать 360tv в

В этом году в Чехове благоустроят центральный сквер. За приведение в порядок именно этого места проголосовали более четырех тысяч местных жителей.

Отбор локаций для благоустройства провели в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Жилье и городская среда».

Реклама

«Сквер имени Антона Чехова является визитной карточкой города <…> В этом году запланирована замена оснований из брусчатки, скамеек, фонарей», — заявил председатель совета депутатов Чехова Михаил Собакин.

Реклама

По его словам, реконструкции также подлежит и фонтан. На данный момент проектную документацию согласовывают, а работы начнутся в мае–июне этого года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев создал проект «Парки Подмосковья». Благодаря его реализации в регионе будет больше комфортных мест для отдыха.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».