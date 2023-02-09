09 февраля 2023, 16:37
Более 4 тысяч человек проголосовали за благоустройство центрального сквера в Чехове
В этом году в Чехове благоустроят центральный сквер. За приведение в порядок именно этого места проголосовали более четырех тысяч местных жителей.
Отбор локаций для благоустройства провели в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Жилье и городская среда».
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«Сквер имени Антона Чехова является визитной карточкой города <…> В этом году запланирована замена оснований из брусчатки, скамеек, фонарей», — заявил председатель совета депутатов Чехова Михаил Собакин.
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По его словам, реконструкции также подлежит и фонтан. На данный момент проектную документацию согласовывают, а работы начнутся в мае–июне этого года.
Ранее губернатор Андрей Воробьев создал проект «Парки Подмосковья». Благодаря его реализации в регионе будет больше комфортных мест для отдыха.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
Чехов
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