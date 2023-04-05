Подмосковье 05 апреля 2023, 17:22 Более 4 тонн огурцов сняли в первый день сбора урожая в Серпухове Валерий Гореловский

Читать 360tv в

Сбор урожая огурцов начался в тепличном комплексе «Туровский» под Серпуховом. В первый же день было собрано четыре тонны овощей.

Аграрии говорят, что теперь в теплицах будут ежедневно собирать примерно по шесть тонн огурцов. Овощи поставляют в торговые точки Серпухова и других городов Подмосковья. Исполнительный директор тепличного комплекса Юлия Сахарова отметила, что продукция едет также в Тульскую область.

Реклама

Огурцы в «Туровском» выращивают на площади в 2,5 гектара с соблюдением строгих стандартов и технологий, без применения генной инженерии. Теплицы оборудованы системами капельного орошения и климат-контроля. Срок созревания плодов — 40 дней после появления всходов.

Весной 2021 года урожай попробовал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Тепличный комплекс «Туровский» стал единственным в регионе, построенным в 2020 году, во время пандемии.