Более 4 тонн меда продали на фестивале «Сыр! Пир! Мир!» в Подмосковье за первые два дня

На фестивале «Сыр! Пир! Мир!» реализовали более четырех тонн меда, 12 тонн колбасных изделий, копченостей, мяса птицы и около четырех тысяч бутылок винной продукции. Желающие приобрести продукцию могут еще успеть — мероприятие продлится до 29 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе комитета по туризму Московской области. В субботу, 28 августа, в рамках фестиваля стартовал масштабный конкурс сыров «Лучший сыр России — 2021». В нем принимают участие около 200 сыроварен. Победителей будут выбирать в 12 номинациях, награждение состоится в этот же день, в 17:00, в деловом шатре.

В этом году на фестивале «Сыр! Пир! Мир!» присутствуют 400 участников. Большая часть — представители молочной продукции (170). Около 80 представителей иных видов продукции, таких как соусы, грибы, маринады, соленья, чаи и травы, специи, а также 18 виноделов.

«Также в этом году на мероприятии широко представлен наш культурный код — более 35 организаций представят изделия народных художественных промыслов Подмосковья, которые являются истинным украшением фестиваля», — сообщили в комитете по туризму Московской области.

Фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» проводится в деревне Дубровское при поддержке правительства Московской области. Площадки фестиваля работают с 10:00 до 20:00.