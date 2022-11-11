Подмосковье 11 ноября 2022, 21:18 Более 4 млрд рублей субсидий выделили в Подмосковье на поддержку сельхозпроизводителей

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В Московской области сельхозпроизводителям предоставили 4195 миллионов рублей субсидий на проведение комплекса агротехнологических работ. Это почти 81% от годового плана, сообщил зампредседателя правительства региона Георгий Филимонов.

Зампред уточнил, что в Подмосковье предусмотрено 27 видов субсидий для поддержки сельхозпроизводителей и организаций АПК.

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«Средства выделяются не только на поддержку сельскохозяйственного производства, но и на стимулирование приоритетных отраслей агрокомплекса: производства молока, овощей открытого и закрытого грунта, плодово-ягодной продукции и другие цели», — отметил Георгий Филимонов.

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Всего в этом году на выплату субсидий компаниям АПК из федерального бюджета и бюджета Подмосковья предусмотрено 5,2 миллиарда рублей.

Господдержку ежегодно получают около 300 организаций агропромышленного комплекса Подмосковья, добавил Филимонов.

Ранее губернатор Воробьев наградил аграриев Подмосковья за высокие результаты.