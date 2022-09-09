Более 4 млн тонн сельхозпродукции проверили в Подмосковье с начала года | 360°

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Более 4 млн тонн сельхозпродукции проверили в Подмосковье с начала года

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Ветеринарно-санитарную экспертизу прошло более четырех миллионов тонн продукции. 27,4 тысячи тонн некачественных и опасных в ветеринарно-санитарном отношении товаров не было выпущено в реализацию.

За период с 3 по 9 сентября в государственных ветеринарных лабораториях Московской области исследовали около 118 тысяч тонн пищевой продукции. Об этом рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области, руководитель Государственной ветеринарной службы региона Сергей Воскресенский.  Он отметил, что проверки проходит животноводческая продукция и продукция растительного происхождения непромышленного производства.

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По результатам проверок некачественной продукции оказалось 817,6 тонны. Всю продукцию отправили на промышленную переработку или на переработку в корм для животных, а также на техническую утилизацию и уничтожение.

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Качество продукции на ярмарках выходного дня проверяют сотрудники передвижных государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы. С начала 2022 года на ярмарках было исследовано более 9,5 тысячи проб мясной и молочной продукции, рыбы и морепродуктов и меда.

Еда

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