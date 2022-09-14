Более 4 миллионов рублей поступило в бюджет Подмосковья от продажи участка под АЗС | 360°

Подмосковье 14 сентября 2022, 15:24 Поделиться Telegram

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Viber Более 4 миллионов рублей поступило в бюджет Подмосковья от продажи участка под АЗС

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Компания «Газпромнефть-Центр» взяла участок в Богородском округе в аренду, построила на нем современную АЗС и теперь смогла выкупить эту землю. Сделка принесла бюджету Подмосковья 4,2 миллиона рублей.

«Миноблимуществом с ООО „Газпромнефть-Центр“ был заключен договор купли-продажи, в результате которого компания приобрела земельный участок площадью 4600 квадратных метров в Богородском округе», — объяснила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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АЗС № 357 была построена год назад в современном интерактивном формате с медиаэкранами. Здесь одновременно может заправляться семь автомобилей. Для большегрузного транспорта предусмотрены две выносные колонки. Посетители АЗС могут бесплатно пользоваться Wi-Fi, пунктом подкачки шин и краном с технической водой для помывки стекол, фар и номеров.

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