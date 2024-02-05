Подмосковье 05 февраля 2024, 11:44 Более 4 миллионов человек посетили парки Подмосковья в январе Министерство культуры и туризма Подмосковья

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Свыше четырех миллионов гостей отдохнули в парках Подмосковья в январе. В Министерстве культуры и туризма Московской области отметили, что показатель посещаемости превышает аналогичный период 2023 года.

Самым популярным стал Центральный городской парк культуры и отдыха в Пушкино — там побывали 186 тысяч человек. Следом идут парк «Пехорка» в Балашихе, парк «Фабричный» в Истре, Центральный городской парк имени Калинина в Королеве и парк имени Толстого в Химках.

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В январе на территории парков провели множество мероприятий. Самыми посещаемыми стали: «Рождественская ярмарка», «Праздник зимних чудес» и «Хороводы, снеговики и сдобы».

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