Подмосковье 22 мая 2023, 10:52 Более 4 миллиардов рублей вложат в ремонт котельных и систем водоснабжения Подмосковья в этом году

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Для подготовки к следующему отопительному сезону в Подмосковье проведут ремонты и модернизацию котельных, на что выделено более миллиарда рублей. Еще почти три миллиарда направят на развитие системы водоснабжения в регионе.

Председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый уточнил, что работы будут проведены в рамках подмосковной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

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На ремонт систем водоснабжения в бюджете Подмосковья предусмотрено более 2,9 миллиарда рублей. Модернизация повысит качество питьевой воды для тысяч жителей региона.

Обновят и котельные. В этом году ремонты запланированы в семи городских округах, таких как Волоколамский, Одинцовский, Рузский, Серебряные Пруды и других.

Уже с 1 июня в Подмосковье начнутся плановые отключений горячей воды, которые нужны для проведения ремонтов. Узнать, когда будут проводиться профилактические работы, можно на портале «Добродел» или по номеру горячей линии Министерства энергетики Московской области 8 (499) 455-54-15.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в этом году на модернизацию системы ЖКХ Подмосковья направят 320 миллиардов рублей.

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