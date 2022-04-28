Более 4 километров дорог отремонтируют в Королеве

Более четырех километров автомобильных дорог отремонтируют в Королеве. Всего работы затронут пять участков, сообщило Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Согласно программе ремонта, работы проведут на пяти участках муниципальных автомобильных дорог. Отремонтируют Ленинский проезд, а также Чкаловскую улицу, Циолковского, Орджоникидзе и улицу Мичурина.

Общая протяженность всех отремонтированных участков составит более четырех километров. Три из пяти дорог внесли в программу по результатам голосования на портале «Добродел».

Всего в 2022 году на территории Московской области отремонтируют более 800 участков дорог общей протяженностью около 1,1 тысячи километров. Работы пройдут в два этапа. Сначала пройдет «первая волна», а затем стартует дополнительная программа.

Перечисленные участки в Королеве входят в «первую волну» ремонтных работ. Список дополнительной программы ремонта местных дорог пока уточняется. Работы проводятся с помощью софинансирования из Дорожного фонда Подмосковья.