Подмосковье 09 апреля 2024, 11:21 Более 390 тысяч детей прошли профосмотры у врачей Подмосковья с начала года Пресс-служба Минздрава МО

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Жители Московской области могут пройти бесплатную диспансеризацию или профилактический медосмотр. Здоровье могут проверить и дети. С начала года в Подмосковье профосмотры прошли более 390 тысяч ребят.

«Для удобства родителей дети могут проверить свое здоровье не только в поликлинике, но и в школе», — отметила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

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Получить результаты исследований можно в цифровом формате. Для этого родителям необходимо зайти в медкарту в личном кабинете на портале госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. В 2024 году в Подмосковье откроют 10 поликлиник, 12 фельдшерско-акушерских пунктов и четыре станции скорой помощи.

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