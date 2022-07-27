Более 39 тысяч человек стали донорами крови в Подмосковье с начала года

В Московской области все больше жителей хотят стать донорами крови. С начала текущего года кровь в Подмосковье сдали уже более 39 тысяч человек. Сейчас донорского материала в регионе хватает.

«На данный момент Московская область полностью обеспечена донорской кровью и ее компонентами. Хочу отметить, что большинство доноров в нашем регионе сдают кровь на безвозмездной основе и многие делают это регулярно. Всего в Подмосковье более 27 тысяч человек являются почетными донорами», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Донорская кровь и ее компоненты могут потребоваться для помощи тем, кто пострадал в дорожных авариях, пациентам, у которых диагностирована сильная кровопотеря, людям с онкологическими заболеваниями и болезнями крови. Головным учреждением службы крови в Подмосковье является Московский областной центр крови.

Для удобства жителей ведущее учреждение службы крови, Московский областной центр крови, принимает доноров без выходных, с 8:00 до 14:00. Сдать кровь можно по адресу город Москва, улица Металлургов, 37А. Позвонить туда по телефону можно по номеру 8 (495) 305-77-00.