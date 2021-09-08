Более 38,5 тысячи домов проверили в Подмосковье перед отопительным сезоном

Подмосковная Госжилинспекция продолжает проверять многоквартирные дома на готовность к осенне-зимнему сезону. Надзорное ведомство уже проверило свыше 38,5 тысячи домов. Об этом рассказали в пресс-службе Госжилинспекции.

Все 38,5 тысячи проверенных домов составляют 82% от тех, которые уже имеют подписанные паспорта готовности, и 72% от всего многоквартирного жилого фонда Подмосковья. Инспекторы сделали вывод, что нарушения есть в 21% домов, уточнила Ольга Федина, руководитель Госжилинспекции.

Управляющие компании должны устранить все замечания в строго установленное время.

Помимо проверки домов, ведомство проверило свыше 41 тысячи паспортов готовности МКД к зиме. Все документы находятся в автоматизированной системе АИС ГЖИ. Замечания обнаружили в 2% документов, их отправили на доработку.

Все проверки к осенне-зимнему сезону продлятся в Подмосковье до 15 сентября. Особое внимание инспекторы уделяют состоянию так называемого «теплового контура» — все двери и окна должны плотно закрываться, стекла быть целыми. Также эксперты проверяют инженерное оборудование на отсутствие протечек, осматривают трубы и теплоизоляцию.

«Большую помощь в этом году нам оказала областная Ассоциация председателей советов многоквартирных домов, с которой мы проводим акцию „Школа ЖКХ нашего двора — подготовка к зиме“. Благодаря управдомам за неполных три недели удалось дополнительно осмотреть более 3,5 тысячи МКД. Члены ассоциации на деле демонстрируют активную жизненную позицию, хорошие знания жилищного законодательства, точное и детальное понимание того, что значит реально подготовленный к зиме дом», — уточнила Ольга Федина.