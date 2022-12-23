Подмосковье 23 декабря 2022, 00:12 Более 380 тысяч запросов жителей Подмосковья решила команда ГУСТ через «Добродел» в 2022 году

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Сотрудники ГУСТ отработали свыше 387 тысяч обращений жителей, поступивших через портал «Добродел». Руководитель ведомства в ранге министра Светлана Аипова сообщила, что это ответы на замечания к работе коммунальных предприятий, предложения и идеи.

«В 2022 году на портале „Добродел“ команда Главного управления содержания территорий отработала 387429 обращений жителей — это ответы на замечания к работе коммунальных предприятий, консультационные вопросы, предложения и идеи. Надеюсь, что в следующем году взаимодействие с активными жителями Подмосковья станет еще продуктивнее», — сказала Светлана Аипова.

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Министр добавила, что популярностью у жителей Подмосковья пользуется раздел «Народный инспектор» — здесь можно фиксировать нарушения правил парковки во дворах и общественных территориях, сброс мусора из транспортных средств и подобные замечания.

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Ранее сообщалось, что более 30 млрд рублей выделят на содержание и текущий ремонт территорий в Подмосковье в 2023 году.

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