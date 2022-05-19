Более 380 специалистов пройдут переподготовку для работы на МЦД-3

Центральная пригородная пассажирская компания обучит более 380 специалистов локомотивных бригад для работы на МЦД-3.

В данный момент профессию «Машинист электропоезда» для МЦД-3 уже получают 67 сотрудников компании. Работники, которые осваивают новую специальность, работают в ЦППК в должности помощников машинистов. Специалисты хорошо знакомы со спецификой пригородных пассажирских перевозок и обладают уверенными практическими навыками.

В программу подготовки входит лекционная база по особенностям эксплуатации, обслуживанию и диагностике состояния систем поезда, а также практическая часть. После завершения курса сотрудникам ЦППК предстоит тестирование полученных навыков в реальных условиях, или «закатка», в рамках которой они осваивают технологию вождения поездов и выполнение маневровой работы на конкретных участках. Продолжительность практического этапа составляет не менее двух месяцев. После всех этапов обучения и практики сотрудники получают допуск к самостоятельному управлению электропоездом.

«Наш приоритет — безопасность пассажиров, поэтому мы уделяем большое внимание обучению сотрудников. За полгода помощники освоят новую специальность — это гарантирует высокооплачиваемую, востребованную работу и дает уникальную возможность реализоваться в новом проекте, — рассказал исполнительный директор ЦППК Иван Конев. — В августе начнется подготовка еще 126 машинистов. Также обучение для работы на МЦД-3 пройдут 193 помощника машиниста».

Подготовка проходит в Колледже городского и железнодорожного транспорта, с которым ЦППК сотрудничает с 2018 года. Для того чтобы обучить такое значительное количество персонала, ЦППК задействует и Московский колледж транспорта РУТ МИИТ.

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