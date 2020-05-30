Более 38 тысяч случаев COVID-19 выявили в Подмосковье

Подмосковные медики подтвердили коронавирусную инфекцию еще у 735 человек. Всего в регионе зафиксировано 38 238 случаев заболевания COVID-19.

«735 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки», — сообщила пресс-служба областного Минздрава.

Лидером ко количеству зафиксированных случаев заражения стал Подольск. За прошедшие сутки там подтвердился диагноз у 103 человек, а общее число инфицированных выросло до 2235 человек. На втором месте с 1946 пациентами находится Красногорск (+18 человек за сутки). Затем идет Королев — 1855 (+36 за сутки).

Всего в Московской области насчитывается 38 238 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 424 заболевших. Выздоровели и уже вернулись домой 7720 пациентов. В министерстве отметили, что большинство случаев заболевания в регионе зафиксировали у тех, кто постоянно не живет в Подмосковье.

Для жителей Подмосковья уже начали постепенно отменять ограничительные меры. Для поездок по региону больше не нужны цифровые пропуска, а стройки и промышленные предприятия уже начали работать. С 1 июня можно будет записываться на прием в МФЦ, гулять в парках, посещать библиотеки и магазины. При этом при посещении общественных мест все должны надевать маску.