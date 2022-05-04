Более 38 км линий электропередачи отремонтировали в Подмосковье

В Подмосковье заменили неизолированные провода на самонесущие изолированные (СИП). Такой провод ощутимо повышает надежность работы электросети и позволяет сокращать потери при передаче электроэнергии.

За первый квартал текущего года компания «Мособлэнерго» отремонтировала 38,4 километра воздушных и кабельных линий электропередачи на территории Московской области.

По данным департамента эксплуатации и технического обслуживания, в 2022 году запланирован ремонт более 300 километров линий электропередачи. Наибольший объем работ будет проведен в летний период.

Все работы по программе капитального ремонта проводят филиалы «Мособлэнерго» и привлекаемые на конкурсной основе подрядные организации.

Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин сообщил, что всего в 2022 году планируется заменить 314 километров неизолированных проводов на самонесущие изолированные.

«В производственную программу вошли 16 городских округов Московской области: Воскресенск, Домодедово, Дубна, Зарайск, Истра, Кашира, Клин, Лобня, Мытищи, Пушкинский, Раменский, Солнечногорск, Ступино, Чехов, Щелково, Электрогорск», — отметил министр.