Подмосковье 02 сентября 2023, 16:37 Более 377 тысяч жителей Подмосковья зарегистрировались в системе ДЭГ перед выборами губернатора Фото: unsplash.com

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С 8 по 10 сентября в Подмосковье состоятся выборы губернатора Московской области, а также выборы в советы депутатов в 10 городских округах. Поучаствовать в мероприятии можно с помощью дистанционного электронного голосования. В системе уже зарегистрировались более 377 тысяч местных жителей, сообщил депутат Мособлдумы Олег Рожнов.

Соответствующую заявку можно подать через портал госуслуг до 4 сентября.

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«Принять участие в электронном голосовании сможет любой житель Подмосковья, который обладает активным избирательным правом и имеет действующую подтвержденную учетную запись на портале „Госуслуги“. Процедура полностью безопасна и обмен данными происходит в зашифрованном виде», — подчеркнул Рожнов.

По его словам, избиратель может проголосовать только один раз — с помощью ДЭГ или лично придя на избирательный участок.

«Проголосовать можно один раз. В случае, если вы подали заявку на „Госуслуги“, отдать свой голос на участке уже не получится. Главное — не оставаться в стороне», — уточнил парламентарий.

По его мнению, данные выборы важны, как так они определят жизнь и развитие региона на предстоящий период.

«В эти три дня у вас есть реальная возможность высказать свою позицию и отдать голос за того кандидата, который, по вашему мнению, больше будет способствовать развитию региона. А привлечение к участию в наблюдении максимально широкого круга наблюдателей на выборах позволит сделать процедуру голосования максимально прозрачной, а результаты — легитимными», — добавил депутат.

Ранее по решению избирательной комиссии первым кандидатом на выборах губернатора Подмосковья зарегистрировали Андрея Воробьева. От ЛДПР в выборах поучаствует Кирилл Жигарев, от КПРФ — Александр Наумов, от «Справедливой России» — Анатолий Никитин.

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