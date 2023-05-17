Подмосковье 17 мая 2023, 14:20 Более 370 тысяч проверок качества питания в школах проводят в Подмосковье ежедневно — Бронштейн Министр Бронштейн: качество еды в школах Подмосковья проверяют тремя разными способами Пресс-служба губернатора Московской области

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Родители и дети в большинстве своем довольны питанием в подмосковных школах. Однако в данной сфере все равно есть проблемы. Властям их помогают фиксировать система «Проверки Подмосковья», ресурс «Добродел» и выездные проверки. Об этом рассказал министр образования Московской области Илья Бронштейн на заседании регионального правительства.

Три способа проверки качества питания

«У нас есть три источника информации о возможных проблемах в сфере детского питания в школах. Главный источник — это система „Проверки Подмосковья“. Здесь мы можем проверить, соответствует ли еда меню, и 370 тысяч таких проверок ежедневно мы контролируем и проводим», — сказал он.

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Еще один способ — этот портал «Добродел». Там можно увидеть жалобы, власти на них реагируют. Именно отзывы местных жителей влияют в итоге на работу с поставщиками. Бронштейн сообщил, что за год поступило 335 таких жалоб. Из них обоснованными оказались 200. Третий вариант — выездные проверки, которые Минобразования Подмосковья проводит с Минсельхозом региона и с ассоциацией поставщиков питания.

«В „Доброделе“ жалобы в основном на невкусную еду — пересолено или слишком сладкое. Все они связаны с нарушением технологии приготовления. Выездные проверки смотрят абсолютно все — и как хранятся продукты, как работают производственные линии, буфеты и персонал», — объяснил министр.

По его словам, подобные проверки выявляют четыре основные категории нарушений. Это нарушения температурного режима, товарного соседства, условий хранения, а также грязь в пищеблоке.

Школы с лучшим и худшим питанием

Еду для школьников поставляет 51 оператор питания. Самые крупные из них — это «Вектор», «РусСоцКапитал», «МК», «Фьюжен» и «Город Кафе». Бронштейн заявил, что внимание на поставщиков следует обратить школам Серпухова, Дмитрова, Луховиц, Егорьевска и Домодедова. Именно в этих городах фиксировалось больше жалоб и нарушений при проверках.

«Хотелось бы поблагодарить тех коллег, у кого кардинально другая ситуация. Это Королев, Молодежный, Наро-Фоминск, Сергиев Посад, Коломна и другие», — добавил он.

Новшества в подмосковных школах

Министр раскрыл, что ведомство вместе с Минсельхозом поработало над основным меню школьников. Оттуда убрали те блюда, которые детям не нравятся. Среди них — суп с консервами, пудинг из манной крупы. В рацион вместо них добавили сырники, куриные наггетсы, оладьи, вареники.

«Также в этом учебном году мы завершаем подключение всех школ к системе безналичной оплаты питания. Запланировали 1434 пищеблока, почти все они подключены. Оплачивать ребята могут школьными картами, „Стрелкой“ и „Мир“. За неделю на одного ученика проходит около 10 транзакций», — отметил Бронштейн.

Что родители и дети думают о питании в учебных заведениях

По его словам, тема питания становится особенно актуальной в преддверии летних каникул.

«Из средств бюджета у нас ежегодно получают питание 457 тысяч ребят 1-4-го классов в рамках президентского получения и 187 тысяч ребят льготных категорий», — отметил министр.

Бронштейн подчеркнул, что удовлетворенность школьным питанием оказалась достаточно высокой.

«Голосуют и школьники в конце каждого учебного модуля и родители на школьном портале. Мы получили 323 тысячи голосов родителей. Большинство говорит, что питание детям нравится», — резюмировал глава регионального ведомства.

Он добавил, что дети традиционно оценивают качество питания более высоко. Вкусной еду в школе назвали 96% учащихся. Остальные заявили, что «есть к чему стремиться». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на то, что питание школьников обязательно должно быть качественным. Ведь ученикам требуется много сил для учебы.