Подмосковье 06 декабря 2023, 18:18 Более 370 новых тракторов выведут на очистку дорог Подмосковья зимой ГУСТ

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Главное управление содержания территорий Московской области распределило 375 новых тракторов для очистки дорог предстоящей зимой. Машины помогут коммунальным службам своевременно приводить территории в порядок.

Руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова рассказала, что новые трактора отлично подходят для погодных условий Московской области. Полный привод обеспечивает беспрепятственное прохождение, а дизельный двигатель потребляет мало топлива.

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«В этом году мы распределили 375 МТЗ 82 серии. <…> Такая машина — сейчас основной помощник для уборки территорий. Сегодня в Подмосковье только на прометание задействовано 720 единиц вместе с теми, что уже были у муниципалитетов в наличии», — указала Светлана Аипова.

В заключение она добавила, что для очистки узких проездов используется малая механизация. При этом дочищается территория вручную. Крупную технику задействует лишь для борьбы с большими объемами снега.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об увеличении штата коммунальщиков в регионе.

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