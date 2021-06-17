Более 3,7 тысячи жителей Подмосковья онлайн оценили качество работы своей управляющей компании

Жители Подмосковья продолжают оценивать качество работы своих управляющих компаний на сайте тырешаешьжкх.рф. Свое мнение высказали уже более 3,7 тысячи человек. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.

Свое мнение об управляющих компаниях жители начали высказывать онлайн больше двух недель назад. Оценить работу своей организации можно по четырем пунктам: качество подаваемых ресурсов, уборка подъездов, текущие работы в доме и взаимодействие с собственниками квартир.

Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский уточнил, что оценки уже успели поставить свыше 3,7 тысячи жителей региона. Результаты опроса станут одним из критериев нового рейтинга управляющих компаний. Оставить свое мнение можно до 30 июня.

В этом году в Московской области запустили новый порядок рейтингования управляющих организаций компаний. В него входит опрос жителей, своевременность и качество отработки заявок в ЕДС, выявленные нарушения, обслуживание внутридомового газового оборудования, проведение ежегодных общих собраний собственников в электронном виде, выполнение планов по текущему ремонту подъездов.