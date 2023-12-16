Подмосковье 16 декабря 2023, 12:43 Более 3,7 тысячи молодых людей из Подольска вступили в ряды «Юнармии»

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В юнармейское отделение городского округа Подольск вступили 3729 молодых людей. Они составили 37 отрядов.

«10 дней назад в Доме правительства Московской области состоялось итоговое мероприятие по деятельности „Юнармии“. И мы первые. Подольск опять первый», — рассказал начальник штаба ВВПОД «Юнармия» Евгений Лукошников.

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Итоги года юнармейцы Подольска подвели во Дворце культуры «Октябрь». На сцене наградили лучших участников движения, руководителей отрядов и директоров образовательных учреждений. Им вручили почетные грамоты администрации округа, благодарности главы муниципалитета Григория Артамонова и другие почетные награды.

Директор гимназии имени Подольских курсантов Наталья Квашенникова получила на сцене грамоту главного штаба юнармейского движения за большой вклад в воспитание подрастающего поколения.

«Юнармейцы не только у нас участвуют в мероприятиях, но они еще являются экскурсоводами музея Подольских курсантов. Изучают историю и рассказывают об этом нашим младшим детям», — заявила Квашенникова.

Торжественная церемония сопровождалась бурными аплодисментами юных ребят, которым только предстоит вступить в ряды патриотического движения.

«Сегодня для вас праздник. Вас будут принимать в ряды „Юнармии“. Я с уверенностью могу сказать, что вы настоящее и будущее нашей страны», — сообщила замглавы городского округа Татьяна Ропот.

В ряды юнармейцев вступили еще 267 детей разного возраста. Для них символ движения, красный орел, отныне становится частью жизни.

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