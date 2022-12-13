Подмосковье 13 декабря 2022, 13:59 Более 3,7 тысячи фасадов отремонтировали в Подмосковье с 2015 года

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В Подмосковье проходят масштабные работы по капитальному ремонту фасадов. С самого начала этой программы уже удалось отремонтировать 3,7 тысячи фасадов в многоквартирных домах. Об этом рассказали в министерстве ЖКХ Московской области.

«С самого начала реализации программы капремонта уже отремонтировано 3 700 фасадов многоквартирных домов. С начала 2022 года Фондом капитального ремонта Московской области отремонтировано 512 фасадов», — сообщил Антон Велиховский, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

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Герметизация швов — это работы на фасадах, которые нацелены на утепление стыков в стенах панельных домов. Иногда бывает, что через такие швы начинает сочиться влага, промерзают стены. На холодных стенах образуется конденсат, появляется плесень, этим подобные ситуации и чреваты.

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Чтобы отремонтировать такой фасад, нужно провести целый комплекс работ. Сначала скрыть сами швы, все лишнее из них удалить, обработать их антигрибковым средством, очистить от пыли — и только потом заполнить специальным шнуром и затем мастикой.