Подмосковье 24 ноября 2022, 14:17 Более 3,7 тысячи фасадов обновили в Подмосковье с 2020 года

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Работы по капитальному ремонту фасадов продолжаются в Московской области. С начала реализации программы в порядок привели уже более 3 700 домов.

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«Ремонт фасада здания включает его укрепление, утепление и обновление внешнего вида. Дома начинают выглядеть более привлекательно», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

В состав работ входят реставрация межпанельных швов, замена водостоков, ремонт или замена балконных плит и козырьков подъездов, а также установка новых входных дверей и другие моменты. При этом план мероприятий меняется в зависимости от того, из каких материалов сделан дом. Фасад может быть деревянным или смешанным, кирпичным, оштукатуренным и нет, панельным.

«С 2020 года с помощью ремонта фасада улучшены жилищные условия для 1,1 миллиона жителей Подмосковья. Работы продолжаются», — подчеркнул Антон Велиховский.

За ходом капремонта могут следить собственники через камеры видеонаблюдения. Сделать это можно на сайте ФКР.

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