Более 37 тысяч жителей Подмосковья проголосовали за благоустройство территорий

В России стартовало голосование за благоустройство общественных территорий. За первую неделю в нем приняли участие более 37 тысяч жителей Подмосковья. Мероприятие проводят в Московской области в рамках реализации президентского проекта «Жилье и городская среда». Об этом рассказала пресс-служба Министерства благоустройства региона.

Жители Подмосковья с 26 апреля голосуют за территории, которые они хотят видеть обустроенными. Отдать свой голос можно будет в течение еще пяти недель. Голосование проходит на платформе za.gorodsreda.ru и сайте «Госуслуги».

Высказать свое мнение могут все граждане в возрасте от 14 лет. Завершится голосование 30 мая. По результатам выберут самые популярные территории. Их благоустройство начнется в следующем году.

«Вовлечение граждан — важнейшая составляющая формирования комфортной городской среды. Участие молодежи в этом процессе особенно важно, так как им жить и растить детей в этих городах. Чем больше людей примет участие в благоустройстве своих городов, тем комфортней и уютней они будут становиться. Очень надеемся на активное участие жителей в голосовании», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В Подмосковье можно проголосовать за одну из 251 территории. Они расположены в 57 округах. Проголосовать можно по ссылке.

Волонтеры проекта помогают голосовать всем, кто в этом нуждается. Для добровольцев создали специальное приложение. Помощниками решили стать более тысячи человек. Все они прошли обучение и инструктаж по организации процесса информирования жителей о правилах и процессе голосования.

Онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства проводят в Подмосковье в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». На обустройство территорий в бюджете президентского проекта «Жилье и городская среда» предусмотрено более одного триллиона рублей.