Более 37 тысяч подмосковных школьников напишут ЕГЭ по русскому языку

В Подмосковье ЕГЭ по русскому языку сдадут более 37 тысяч выпускников. Это самый массовый экзамен в этом году. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

«Более 37 тысяч одиннадцатиклассников Московской области сдадут обязательный ЕГЭ по русскому языку. В целях безопасности испытание будет проводиться в два дня — 3 и 4 июня», — уточнила Каклюгина.

Экзамен по русскому языку нужно сдать всем выпускникам, потому что без него школьник не сможет получить аттестат о среднем общем образовании, подчеркнула зампред.

Каклюгина добавила, что для проведения испытания подготовили 291 пункт. Все они оборудованы по единому стандарту. На экзамене будут присутствовать более 800 общественных наблюдателей.

«Дополнительно за ходом проведения экзамена будут вести наблюдение 565 онлайн-наблюдателей. Мы полностью готовы к проведению испытания. Желаю успехов ребятам», — заключила Ирина Каклюгина.

Результаты ребята смогут узнать не позднее 22 июня.