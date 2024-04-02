Подмосковье 02 апреля 2024, 21:10 Более 37 тысяч автомобилей эвакуировали в Подмосковье в 2024 году ЦБДД

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Более 37 тысяч неправильно припаркованных автомобилей эвакуировали с подмосковных улиц за первый квартал 2024 года. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Как пояснили в ведомстве, это на 11 тысяч автомобилей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Автомобиль могут эвакуировать, если водитель решил припарковаться под запрещающими знаками или занял место на парковке для инвалидов, также оставлять машину запрещено на остановках общественного транспорта, на трамвайных путях и в тоннеле, на пешеходном переходе или в пяти метрах от него.

В подмосковном Минтрансе призвали водителей соблюдать правила дорожного движения и парковаться правильно.

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