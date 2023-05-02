Подмосковье 02 мая 2023, 13:17 Более 360 тысяч жителей Подмосковья подключились к голосованию по благоустройству министерство благоустройства

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Голосование за благоустройство общественных территорий продлится в Подмосковье до 31 мая. На данный момент свой выбор сделали более 360 тысяч жителей региона. Об этом сообщили в министерстве благоустройства Московской области.

«Мы видим активный интерес со стороны наших жителей к участию в голосовании за благоустройство общественных территорий. Чуть больше, чем за две недели в нем приняли участие уже свыше 360 тысяч человек. Вопросы формирования комфортной среды касаются каждого из нас, поэтому считаю очень важным максимально быть вовлеченным в процесс благоустройства», — заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Исходя из процентного соотношения к населению, лидерами в голосовании стали: Краснознаменск, Бронницы, Лыткарино, Серебряные Пруды, Павловский Посад, Электросталь, Рузский округ, Подольск, Дмитровский и Орехово-Зуевский округа, Наро-Фоминск, Клин, Луховицы, Одинцово, Власиха и Электрогорск.

Свой голос можно оставить на платформе 50.gorodsreda.ru. Отбор территорий проводится по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Принять участие в голосовании могут граждане старше 14 лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье начали активно готовиться к сезону летнего детского отдыха. Также стартовала подготовка к программе «Лето в Подмосковье».

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