16 мая 2023, 04:33
Более 360 пешеходных переходов восстановили разметку в Подмосковье
В Московской области продолжается уборка дорог. Службы приступили во второму циклу работ, они уже восстановили 363 пешеходных перехода на центральных улицах в населенных пунктах. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Второй цикл завершится в начале июня. Дорожники отремонтируют асфальтовое покрытие, покосят траву, очистят от мусора полосы отвода, вымоют проезжую часть, ограждения, тротуары и восстановят разметку более семи тысяч пешеходных переходов.
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Также до лета специалисты приведут в порядок дорожные знаки, ограждения, светофоры и линии наружного освещения.
Дорожные службы региона 1 апреля перешли на летнее содержание.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность своевременной реконструкции дорог в Подмосковье. Так, в этом году в Мытищах приведут в порядок 24 дороги.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Ремонтные работы
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