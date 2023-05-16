Подмосковье 16 мая 2023, 04:33 Более 360 пешеходных переходов восстановили разметку в Подмосковье Минтранс Подмосковья

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В Московской области продолжается уборка дорог. Службы приступили во второму циклу работ, они уже восстановили 363 пешеходных перехода на центральных улицах в населенных пунктах. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Второй цикл завершится в начале июня. Дорожники отремонтируют асфальтовое покрытие, покосят траву, очистят от мусора полосы отвода, вымоют проезжую часть, ограждения, тротуары и восстановят разметку более семи тысяч пешеходных переходов.

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Также до лета специалисты приведут в порядок дорожные знаки, ограждения, светофоры и линии наружного освещения.

Дорожные службы региона 1 апреля перешли на летнее содержание.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность своевременной реконструкции дорог в Подмосковье. Так, в этом году в Мытищах приведут в порядок 24 дороги.

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