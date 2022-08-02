Более 360 человек стали почетными донорами в Подмосковье с начала года

В Московской области с начала года еще 366 человек получили звание «Почетный донор России». Оно присваивается тем, кто сдал кровь больше 40 раз или плазму крови более 60 раз. Донорская кровь крайне необходима многим пациентам больниц, поэтому доноры делают очень важную работу.

«Донорская кровь необходима для спасения пострадавших в ДТП, пациентам с ожогами, онкологией и другими травмами и заболеваниями. Отрадно, что в Московской области живут люди, готовые помочь нуждающимся и делающие это регулярно. Большинство доноров в регионе сдают кровь на безвозмездной основе. Всего в Подмосковье проживает более 27,3 тысячи почетных доноров», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Один из почетных доноров, Юрий Солошенко, рассказал, что впервые решил сдать кровь примерно девять лет назад. С тех пор он продолжал заниматься этим важным делом, и получение звания никак на это не повлияет. Мужчина поделился: стать донором захотел потому, что это хороший способ помочь нуждающимся людям.

«Мне как обладателю третьей отрицательной группы крови — одной из самых редких — было важно помочь тем, кто в этом нуждается. К решению стать донором пришел самостоятельно, а теперь агитирую сдавать кровь знакомых, друзей. Хочу стать примером и гордостью для моего 4-летнего сына, помогая другим людям», — рассказал почетный донор Юрий Солошенко.

Донором крови в Подмосковье, как и по всей России, может стать только совершеннолетний гражданин. Перед сдачей крови все пациенты проходят обязательное обследование, в том числе лабораторное. Тем, кто стал почетным донором, полагаются региональные и федеральные льготы. Например, бесплатный проезд на общественном наземном транспорте Подмосковья и Москвы, а также в Московском метрополитене, некоторые денежные выплаты, оказание медицинской помощи без очереди и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что врачи и учителя в регионе получат дополнительные выплаты в 2022 году.