Подмосковье 05 февраля 2024, 12:06 Более 360 человек сделали УЗИ щитовидной железы на стенде Наро-Фоминского перинатального центра на выставке «Россия» Прес-служба Н-ФПЦ

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Врачи Наро-Фоминского перинатального центра сделали 365 исследований УЗИ щитовидной железы на выставке «Россия» на ВДНХ. Гостям, у которых обнаружили узлы и другие изменения, дали расширенные рекомендации.

Одной из тех, кто воспользовался возможностью сделать бесплатное УЗИ щитовидной железы, стала москвичка Татьяна. Доктор внимательно осмотрел 50-летнюю женщину и дал рекомендацию.

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«У вас есть узловое образование, которое требует консультации эндокринолога и дополнительного обследования. Пожалуйста, не тяните», — подчеркнула врач Динара Аджаматова.

Прес-служба Н-ФПЦ Прес-служба Н-ФПЦ Прес-служба Н-ФПЦ Прес-служба Н-ФПЦ

«Я просто пришла посмотреть знаменитую выставку, заглянула на стенд Московской области, а тут можно было бесплатно проверить щитовидку. Внимательный доктор обнаружил какое-то образование, в понедельник пойду в поликлинику. Спасибо за такую возможность. О нас заботятся, это так важно», — поделилась впечатлениями Татьяна.

Из обследованных на выставке пациентов было не менее 30 женщин в возрасте от 20 до 35 лет. У шести из них доктор заметил изменения щитовидной железы. Всем даны рекомендации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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