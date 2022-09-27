Леса Подмосковья очистили от 360 поврежденных деревьев с начала года | 360°

Подмосковье 27 сентября 2022, 13:02 Поделиться Telegram

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Viber Леса Подмосковья очистили от 360 поврежденных деревьев с начала года

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В Подмосковье очень бережно относятся к лесам и проводят там множество работ. Например, заранее вырубают аварийные деревья. Это такие деревья, у которых есть некоторые структурные изъяны. Например, гнильь, обрыв корней, опасный наклон, при котором дерево или его часть могут упасть. Такие ситуации могут принести значительный ущерб здоровью граждан и имуществу.

«По действующему законодательству, аварийными считаются деревья, которые находятся не далее 100 метров от населенных пунктов. Все включенные на этот год в рубку деревья — это либо работа по обращениям граждан, либо сигналы из лесничеств, поступающие в ходе патрулирований территории», — рассказал курирующий Комлесхоз заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Он отметил, что в рамках государственных контрактов, которые были заключены на этот год, уже удалось убрать 362 аварийных дерева. Больше всего работ выполнено в Подольске и Ступине, там работы закончены полностью. Кроме того, много аварийных деревьев вырублено в Звенигородском и Луховицком лесничествах. Дополнительно выявленные деревья включаются в списки для более оперативного реагирования, потому что включаются погодные условия, сильные ветра и дожди.

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Леса занимают почти половину земель Подмосковья, и они раскинулись в черте городов. Задача — благоустроить их с комфортом для людей, но без вреда природе, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. За пять лет преобразятся 50 лесопарков.

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