Подмосковье 20 марта 2023, 11:02 Более 3,6 тысячи звонков поступило на горячую линию помощи пострадавшим в ДТП в Подмосковье за неделю Минтранс Подмосковья

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Горячая линия помощи пострадавшим в ДТП приняла более 3,6 тысячи звонков в Подмосковье за неделю. В Минтрансе Московской области отметили, что свыше 800 обращений касались оформления ДТП без вызова сотрудников Госавтоинспекции и без необходимости в дальнейшем получать документы об аварии.

Жителям Подмосковья напоминают, что в случае ДТП необходимо звонить по номеру «112». Также следует выйти из транспортного средства и отойти с проезжей части. Если нет пострадавших, нужно позвонить на горячую линию службы помощи при ДТП по телефону: 8 (800) 444-58-34. Операторы помогут оформить документы с соблюдением всех требований законодательства.

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