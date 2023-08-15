Подмосковье 15 августа 2023, 18:09 Более 36 тонн старых покрышек переработали в Подмосковье с начала года Министерство ЖКХ МО

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В Подмосковье проводят реформу по обращению с отходами. В ее рамках в регионе с начала года переработали более 36 тонн старых покрышек.

Для приема вторсырья в Московской области работают площадки «Мегабак». Туда можно сдать крупногабаритные отходы: от спила деревьев до сломанной техники и старых покрышек. Организаторы проекта отмечают, что его основная цель — увеличение доли населения, вовлеченного в раздельный сбор ТКО.

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На данный момент в Подмосковье работает 61 площадка «Мегабак» в 54 городских округах. С 2019 года благодаря активной экологической позиции жителей там удалось собрать почти 180 тысяч кубических метров вторсырья.

Автомобильные покрышки являются одним из самых популярных видов крупногабаритных отходов на площадках «Мегабак». ООО «Орис Пром» — основной переработчик автомобильных шин в Московской области. За год компания собрала около 75 тысяч тонн отработанных шин. Из вторсырья делают, например, резиновую крошку, которую используют в благоустройстве общественных территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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