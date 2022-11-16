Подмосковье 16 ноября 2022, 17:05 Более 350 водителей получили работу в Мострансавто по программе «Приведи друга»

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Мострансавто привлек к поиску кадров сотрудников предприятия. С начала года благодаря программе «Приведи друга» на работу утроились более 350 водителей.

Программа «Приведи друга» за счет стимулирующих выплат привлекла к поиску будущих коллег водителей Мострансавто. За одного кандидата в водители, успешно прошедшего испытательный срок в три месяца, сотрудник, который рекомендовал специалиста, получает единовременную премию в размере 10000 рублей. Эту премию уже получили 136 сотрудников компании.

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Акция «Приведи друга» распространяется также на кандидатов с правами категорий B и C, повышающих в Мострансавто уровень водительского мастерства до категории D с последующим трудоустройством. Такие специалисты проходят бесплатную профессиональную переподготовку. С кандидатами заключают ученический договор, по которому на время обучения ему выплачивается стипендия. Приступить к работе водитель сможет после экзамена и стажировки.

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По вопросам трудоустройства можно обратиться по телефону 8 (495) 419-17-95 или направить заявку на почту rabota@gupmta.ru. Водители компании получают летнюю и зимнюю униформу и увеличенный отпуск до 42 календарных дней. Кроме того, сотрудникам компании доступны льготы: бесплатные поездки на автобусах предприятия, частичная компенсация стоимости путевок в детские лагеря и льготные условия проживания в общежитии для иногородних сотрудников.