Более 350 вакансий появится на новом складском комплексе в Люберцах

В Люберцах в ближайшее время появятся новые рабочие места. Больше 350 вакансий откроется на новом складском комплексе, который построит там компания «Орбита». Комплекс будет называться «Агора Томилино», он не только обеспечит работой местных жителей, но и привлечет множество бизнесменов, работающих над импортозамещением.

«Инвестиции в проект оцениваются в более чем 2 миллиарда рублей. Компания „Орбита“ построит современный складской комплекс площадью порядка 32 тысяч квадратных метров. На предприятии будет создано свыше 350 рабочих мест для жителей городского округа Люберцы и ближайших муниципалитетов», — сообщила заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что вводить новый объект в эксплуатацию собираются в несколько этапов. Первый их них, как ожидается, завершился уже в первом квартале следующего года. Земельный участок, на котором будет вестись строительство, находится в собственности инвестора.

В Московской области действует интерактивная инвестиционная карта, на которой можно ознакомиться с участками, где предприниматели могут реализовывать свои проекты. В том числе, с теми, на которых можно строить складские комплексы.