Подмосковье 13 декабря 2023, 17:17 Более 350 услуг МФЦ перевели в «цифру» в Дмитрове Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

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Более 350 цифровых услуг МФЦ можно получить в Дмитрове. Это 85% от всех услуг, которые там предоставляют.

Цифровой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг работает в Дмитрове уже год. Он находится по адресу: Советская улица, дом № 5.

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Там оборудовано семь рабочих мест с доступом к региональному и федеральному порталу госуслуг. Еще пять таких рабочих мест открыты в центральном офисе МФЦ в микрорайоне Махалина, дом № 20.

Сегодня самые востребованные электронные услуги: получение социальной карты жителя Московской области и выписки из домовой книги, предоставление субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, оказание государственной социальной помощи гражданам и предоставление мест для захоронений. Также в октябре в электронный вид перевели услугу по получению миграционного учета.

Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Многие услуги можно получить, не выходя из дома. Специалисты МФЦ также обучают жителей основам компьютерной грамотности и работе с порталами госуслуг.

«Опытные специалисты нашего цифрового МФЦ проводят встречи-обучения для граждан преклонного возраста, работников социальной сферы. Также еженедельно лекции проходят на базе Дмитровской Торгово-промышленной палаты», — рассказала заместитель главы администрации Дмитровского округа Светлана Тарасова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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