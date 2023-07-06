Подмосковье 06 июля 2023, 16:32 Более 350 учителей Подмосковья приняли участие в конкурсе на присуждение губернаторской премии АСОУ

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Лучших педагогов-предметников и учителей начальных классов отобрали для участия в конкурсе на присуждение премии губернатора Московской области. Всего заявки на участие подали 354 человека. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.

Конкурс проводится в Московской области уже в девятый раз. В этом году участники отбираются в 18 номинациях.

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«Наиболее популярными стали номинации „Лучший учитель начальных классов“ — 52 участника, „Лучший учитель русского языка и литературы“ — 37, „Лучший учитель английского языка“ — 31», — уточнили в пресс-службе.

Ранее во время ежегодного обращения к жителям губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что педагоги школ искусств получат доплаты.

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