Подмосковье 06 июля 2023, 10:38 Более 350 участков подготовили для передачи бизнесу без торгов в Подмосковье Unsplash

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Подмосковные предприниматели смогут подавать заявки на получение земельного участка без торгов на инвестиционной карте Московской области. Министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева сообщила, что в базе данных находятся 369 наделов, доступных бизнесу.

«Для удобства предпринимателей в этом году мы обновили инвестиционную карту региона. Например, теперь карта позволяет бизнесу не только онлайн подобрать земельный участок, доступный для реализации инвестпроекта по упрощенной процедуре, но и сразу же подать заявку на его получение», — отметила Екатерина Зиновьева.

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Землю можно получить под реализацию инвестиционного проекта. Например, в этом году компания «Стрелецкая слобода» получила участок для строительства гостиничного комплекса в Сергиево-Посадском округе. Когда объект начнет работать, надел можно будет выкупить в собственность за 15% от его кадастровой стоимости.

Доступные для бизнеса участки можно найти на инвестиционной карте Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности региона.

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